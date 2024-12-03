В Пентагоне заявили, что военное положение в Южной Корее не повлияло на контингент США в регионе

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - США не меняли характер развертывания своих вооруженных сил в регионе после объявления южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем военного положения в Южной Корее, сообщил во вторник представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

"Никаких изменений в положении ВС США не произошло", - заявил Райдер.

По словам Райдера, в Южной Корее "размещены около 28,5 тыс. американских военнослужащих для помощи в защите от действий КНДР".

Представитель американского Минобороны добавил, что США "пристально наблюдают" за развитием ситуации в Южной Корее.

Ранее во вторник президент Южной Кореи объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью".

Издание Korea Times отметило, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Решение президента вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными.