Американский журналист Карлсон в Москве взял интервью у Лаврова

Американский журналист Такер Карлсон Фото: Zuma/TASS

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Известный американский журналист Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву, где взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова.

Ранее он интервьюировал президента РФ Владимира Путина.

"Мы вчера вернулись в Москву для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - заявил Карлсон в видеоролике, опубликованном в соцсети.

Карлсон сообщил, что задал Лаврову вопросы, касающиеся возможного конфликта между Россией и США, отношений России с Китаем и Западом, последствий для российско-американских отношений и мира от избрания Дональда Трампа президентом США.

Он отметил, что интервью уже записано, оно получилось "абсолютно захватывающим" и выйдет в эфир в ближайшее время.

Журналист сказал: "Мы наблюдаем, что американская администрация, администрация Байдена, ведет нас все ближе к ядерному конфликту с Россией, страной, обладающей самым мощным ядерным потенциалом в мире".

При этом, по его словам, "большинство американцев и не знают, что мы находимся в состоянии войны, которая уже идет с Россией" и того, что "американские военные убивают россиян на их территории уже сейчас", поскольку "американский военный персонал осуществляет пуски ракет по российской территории".

Карлсон отметил, что нынешняя администрация США не делает ничего для предотвращения ядерного кризиса. Он обратил внимание на то, что госсекретарь Энтони Блинкен в течение двух лет не поддерживал никаких контактов с Россией, "что шокирует".