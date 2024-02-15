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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Путин заявил, что обсудил с Карлсоном после интервью "демонизацию" РФ на Западе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил с ним "демонизацию" России в западных странах.

"Вопрос демонизации России, связанный с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи должны были возникнуть в ходе официальной части, но одна из тем, о которой мы говорили уже, когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь США господин Блинкен, о том, что его родственники, прадед бежал из России от еврейских погромов", - сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, о чем они беседовали с Карлсоном после интервью.

"В разных странах мира, в Европе, в Штатах эта тема постоянно возникает с целью демонизации России, показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники", - продолжил Путин.

При этом он предложил посмотреть "не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем".

Президент отметил, что в российских архивах содержатся данные о том, что прадед Блинкена, действительно, родился под Полтавой, но покинул Российскую империю из Киева.

"Возникает вопрос, господин Блинкен считает, что Киев и прилегающая территория - исконно российская территория? Это первое. Второе, если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то как минимум он считает, что никакой Украины в 1904 году, так как именно в 1904 году прапрадед господина Блинкена уехал из Киева в США, там не было, если он говорит, что бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен - наш человек, только зря он делает такие заявления. Это может привести к провалу", - сказал Путин.

Владимир Путин Такер Карлсон
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