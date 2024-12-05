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Блок коммунистов и социалистов потребовал отставки правительства Молдавии

Блок коммунистов и социалистов потребовал отставки правительства Молдавии
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционный в парламенте Молдавии Блок коммунистов и социалистов (БКС) выдвинул в четверг вотум недоверия правительству республики.

Документ подписан 26 депутатами и передан на рассмотрение спикеру парламента, сообщил депутат от БКС Петр Бурдужа на заседании.

Бурдужа с центральной трибуны парламента зачитал текст, в котором говорится, что "правительство PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ИФ) жертвует национальными интересами, благосостоянием граждан и будущим детей, взамен на аплодисменты и симпатию внешних партнеров".

По его словам, правительство Дорина Речана "не способно управлять страной". Депутат, в частности, заявил, что "вновь на пороге зимы Молдавия сталкивается с энергетическим кризисом", а у властей "нет решений и четкой стратегии в энергетической безопасности и защите граждан".

По мнению оппозиции, "текущий кризис не может быть разрешен без перезагрузки всей политической системы".

В связи с этим БКС "настаивает на необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы", поскольку "только новое руководство страны, обладающее доверием граждан, сможет восстановить стабильность и обеспечить устойчивое развитие".

Согласно ст. 106 Конституции страны, парламент может выразить вотум недоверия правительству большинством голосов, по предложению не менее одной четверти депутатов (26 из 101). Блок коммунистов и социалистов насчитывает в настоящее время 27 депутатов. Для принятия решения об отставке необходимо большинство голосов - 51 из 101. У правящей партии "Действие и солидарность", которая сформировала правительство, - 62 мандата.

Молдавия
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