Полиция проводит обыски в офисах оппозиционных партий Грузии

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Представители МВД Грузии пришли с обысками в офисы оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены", сообщают грузинские СМИ.

Полиция не впускает в офисы прибывших лидеров партий.

"Полицейские производят обыски в офисах нескольких партий и неправительственных организаций. Это попытка запугать оппозицию", - заявил журналистам один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия.

По его словам, такие действия властей приведут к расширению протестов в Грузии.

МВД Грузии пока не давало официальных комментариев.