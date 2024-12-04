Полиция задержала одного из лидеров грузинской оппозиции

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Одна из лидеров грузинской оппозиционной партии "Гирчи-Дроа" Елена Хоштария заявила журналистам, что в офисе ее партии полицейские производят обыск и описывают найденные там лежаки, фейерверки, продукты, в том числе яйца.

"Я действительно являюсь одним из организаторов проходящих в Тбилиси акций и найденные полицейскими яйца и другие товары нам необходимы для участников акции. Действия полиции вызывают только смех", - сказала Хоштария.

Несколько позже у этого офиса произошел инцидент между полицейскими и одним из лидеров партии "Коалиция за перемены" Никой Гварамия, который пытался силой ворваться в офис. Полицейские задержали Гварамия и усадили в автомашину. Кадры задержания передавали в прямом эфире грузинские телеканалы.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что представители МВД Грузии пришли с обысками в офисы оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены".