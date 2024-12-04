Поиск

Президент Грузии призвала Запад срочно отреагировать на обыски и задержания оппозиционеров

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала международных партнеров Тбилиси незамедлительно отреагировать на обыски в офисах оппозиционных партий и задержания оппозиционеров.

"Я призываю наших партнеров и тех, кто хочет предотвратить углубление кризиса и нестабильности в Грузии, срочно отреагировать. Настало время оказать сильное давление на правящую партию. Не опоздайте", - написала Зурабишвили в соцсетях в среду.

Несколько часов назад полиция произвела обыски в офисах нескольких оппозиционных партий и неправительственных организаций. В административном порядке были задержаны лидер партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия, член партии Гела Хасая и еще несколько членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" и неправительственных организаций.

МВД Грузии пока не делало заявления по поводу проводимой спецоперации в Тбилиси.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Протесты в Тбилиси

16
Грузинская мечта Саломе Зурабишвили Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели в строй подразделение Космических сил в Японии

В центре грузинской столицы возобновилась акция протеста

Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания СМИД ОБСЕ

Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания СМИД ОБСЕ

Шольц не увидел смысла обсуждать возможность отправки военных ФРГ на Украину

Пашинян считает нецелесообразным проведение саммита ЕАЭС в Армении

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ

Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ

Полиция проводит обыски в офисах оппозиционных партий Грузии

Полиция проводит обыски в офисах оппозиционных партий Грузии

Эстонская авиакомпания Nordica подала заявление о банкротстве

В Чехии в курсе сложностей о поставках нефти в страну по "Дружбе"

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5520 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ17 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России27 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });