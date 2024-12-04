Президент Грузии призвала Запад срочно отреагировать на обыски и задержания оппозиционеров

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала международных партнеров Тбилиси незамедлительно отреагировать на обыски в офисах оппозиционных партий и задержания оппозиционеров.

"Я призываю наших партнеров и тех, кто хочет предотвратить углубление кризиса и нестабильности в Грузии, срочно отреагировать. Настало время оказать сильное давление на правящую партию. Не опоздайте", - написала Зурабишвили в соцсетях в среду.

Несколько часов назад полиция произвела обыски в офисах нескольких оппозиционных партий и неправительственных организаций. В административном порядке были задержаны лидер партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия, член партии Гела Хасая и еще несколько членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" и неправительственных организаций.

МВД Грузии пока не делало заявления по поводу проводимой спецоперации в Тбилиси.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.