Полиция в Тбилиси вытеснила демонстрантов с проспекта Руставели, проводятся задержания

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Полиция в Тбилиси в ночь среду полностью отчистила проспект Руставели от демонстрантов, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В эти минуты сотрудники полиции проводят задержания некоторых участников акции.

Основная группа демонстрантов покидает проспект.

Ранее участники акции протеста несколько часов непрерывно обстреливали сотрудников правоохранительных органов пиротехникой. Они также возвели баррикады из мусорных баков и разожгли большой костер.