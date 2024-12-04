МВД Грузии сообщило о найденных в офисах оппозиционных партий коктейлях Молотова

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - МВД Грузии задержало на основании оперативных данных шестерых лиц, обвиняемых в групповом насилии, организации и участии в насильственных действиях, сообщило ведомство в среду.

"Исходя из неотложной необходимости, на основании судебного решения в среду проходят следственные действия в движении "Джиутеби", в партиях "Дроа", "Гирчи", офисе молодежной организации партии "Единое национальное движение", - говорится в заявлении МВД.

Согласно сообщению, из офисов этих партий были изъяты каски, противогазы, в большом количестве пиротехника, электропередающие устройства, компьютерная техника, "коктейли Молотова", а также различные жидкости, на которые назначены экспертизы.

"В МВД в рамках проходящих акций за совершение насильственных действий задержаны шестеро лиц", - информирует ведомство.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Как сообщалось в среду, грузинская полиция проводит обыски в офисах нескольких оппозиционных партий.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала в соцсетях международных партнеров Тбилиси незамедлительно отреагировать на обыски в офисах оппозиционных партий и задержания оппозиционеров.