Лавров прибыл на Мальту

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в заседании ОБСЕ, передает корреспондент "Интерфакса".

Самолет российской делегации приземлился в аэропорту города Валлетта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 5-6 декабря глава российского внешнеполитического ведомства и российская делегация примут участие в очередном заседании СМИД ОБСЕ.

Она отметила, что в ходе заседания российская делегация намерена обсудить нынешнее положение дел в ОБСЕ и пути вывода организации из кризиса.