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Лавров и глава МИД Египта заявили о недопустимости дестабилизации всего региона на фоне событий в Сирии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, сообщили в МИД России.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с упором на происходящие события в Сирии. Была выражена серьезная обеспокоенность резкой эскалацией в этой стране. Подтверждена поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности САР. Подчеркнута необходимость недопущения распространения террористической угрозы, результатом которой может стать дестабилизация всего региона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД РФ и Египта также обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. "Акцентировали необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа и формирования условий для справедливого решения палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе", - отметили на Смоленской площади.

"Министры рассмотрели также перспективные проекты и направления дальнейшего развития российско-египетского сотрудничества. Подтвердили обоюдную заинтересованность в поддержании плотного политического диалога и расширении торгово-экономических и гуманитарных связей", - говорится в сообщении.

МИД Сергей Лавров
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