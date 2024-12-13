Ультраправые призвали нового премьер-министра Франции к диалогу со всеми партиями

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил BFMTV, что новому премьер-министру Франсуа Байру нужно учитывать мнение всех партий, представленных в Национальном собрании.

Он сказал, что главе правительства придется учитывать нынешний расклад сил в парламенте, а это предполагает диалог со всеми, кто там представлен.

Он добавил, что "Национальное объединение" не будет выдвигать априори предложение о вотуме недоверия" и сначала посмотрит, как будет работать новый кабинет министров.

Глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен надеется, что новый премьер будет "слушать и слышать оппозиционные политические силы для создания разумного и продуманного бюджетного плана". В противном случае, по мнению Ле Пен, Франция окажется "в тупике и в кризисе".

В крайне левой "Непокоренной Франции" сообщили о намерении выдвинуть вотум недоверия Байру. Кроме того, партия в своем аккаунте в соцсети Х написала, что "президент должен покинуть свой пост".

Национальный секретарь партии "Европа-экология-зеленые" Марин Тонделье заявила телеканалу, что если Байру не займется развитием экономики и не найдёт замену главе МВД Брюно Ретайо, то у ее партии "не будет выбора" и, когда представится возможность, депутаты партии проголосуют за вотум недоверия премьеру.

Социалистическая партия пообещала не поддерживать вотум недоверия новому премьеру, если Байру не будет прибегать к статье 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законы без голосования в Национальном собрании. Социалисты также сообщили, что не намерены входить в состав правительства Байру.

Национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель счел назначение Байру "плохой новостью" и тут же выдвинул требования партии - "смену политического курса, уважение к парламенту и неприменение статьи 49.3 французской Конституции".

13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон назначил главой правительства Франсуа Байру.

73-летний Байру - председатель либеральной партии "Демократическое движение" (MoDem), входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

Байру - ветеран французской политики. В 1993-1997 годах он был министром национального образования Франции. В 2017 году недолго возглавлял Министерство юстиции. Выдвигался кандидатом на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов.

В пятницу в 17:00 по местному времени (19:00 по Москве) Мишель Барнье передаст Франсуа Байру полномочия премьер-министра.

Правительство, которое предстоит сформировать Байру, придет на смену кабинета Барнье, отстраненного вотумом недоверия в Национальном собрании.