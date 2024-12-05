Макрон заявил, что не покинет президентский пост до конца срока

Президент Франции обвинил крайне левые и крайне правые силы в антиреспубликанских действиях

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в четверг вечером по телевидению с обращением к нации, в котором заявил, что останется на своем посту до конца срока, несмотря на вотум недоверия правительству Мишеля Барнье.

"Мандат, который вы мне доверили демократическим путем, является пятилетним мандатом, и я полностью выполню его до истечения. Моя ответственность требует обеспечивать преемственность государства, правильное функционирование наших институтов, независимость нашей страны и защиту всех вас", - сказал Макрон.

Он настаивал, что выбор Барнье в качестве главы правительства был правильным. Макрон поблагодарил подавшего в отставку премьер-министра за его "самоотверженность и стойкость". По словам президента, Барнье и его министры "показали себя на высоте, которой не смогли достичь многие другие".

Французский президнет обрушил резкую критику на антиправительственную оппозицию. Он считает, что правительству Барнье было объявлено недоверие, "потому что крайне правые и крайне левые объединились в антиреспубликанский фронт и потому что те силы, которые еще вчера управляли Францией, решили примкнуть к нему. Я никогда не приму на себя ответственность других".

Голосование депутатов "Национального объединения" Марин Ле Пен по вотуму недоверия, инициированному левыми, Макрон назвал "оскорблением своих собственных избирателей".

Он пообещал назначить нового главу правительства в ближайшие дни. "Я поручу премьер-министру сформировать правительство, выражающее общий интерес", - сказал Макрон, добавив, что в кабмин "войдут все политические силы". Глава государства рассчитывает, что это позволит сформировать парламентское большинство, необходимое для принятия будущего бюджета.

Кроме того, президент пообещал "специальный закон", который будет внесен на рассмотрение парламента в середине декабря.

"Этот временный закон позволит, как это предусмотрено нашей конституцией, обеспечить непрерывность государственных услуг и жизни страны. Он применит решения 2024 года к 2025 году", - заявил Макрон.