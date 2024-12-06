В ЕС могут до конца года согласовать новый пакет санкций против РФ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС надеются на завершение до конца года согласования на всех уровнях очередного антироссийского санкционного пакета, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой источники.

"Они надеются добиться окончательного одобрения до конца года", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, часть постпредов надеется в пятницу завершить на своем уровне переговоры по 15-му пакету санкций.

"Некоторые дипломаты, с которыми разговаривал журналист Politico, считают, что соглашение будет достигнуто сегодня", - отмечается в сообщении.

Европейские СМИ напоминают, что согласование на уровне постпредов ЕС - это начальный этап процесса одобрения санкций, затем меры должен одобрить Евросовет.

В ноябре Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в новый пакет санкций могут войти дополнительные торговые ограничения, а также повышение пошлин на российские сельскохозяйственные товары.