МИД Ирана призвал Украину прекратить поддержку антиправительственных сил в Сирии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Ирана считают, что Украина должна остановить поддержку антиправительственных группировок в Сирии, сообщает в пятницу агентство "Мехр".

"Помощник главы МИД Ирана Моджтаба Дамирчилу ссылается на данные об украинской поддержке террористических группировок в Сирии и призывает немедленно прекратить эти действия", - пишет агентство.

По мнению Дамирчилу, эти действия Украины подрывают "международные договоренности о борьбе с терроризмом".

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.