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На российско-абхазской границе возобновился пропуск автомобилей с мандаринами

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На российско-абхазской границе вечером в пятницу возобновился пропуск фур с мандаринами в Россию, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.

"На границе в пятницу образовалась пробка из более чем в 20 машин, перевозящих цитрусовые плоды из Абхазии в Россию. Задержка была вызвана тем, что санитарные службы на российской границе обнаружили в нескольких поставках западный цветочный трипс. В связи с этим фито-санитарный контроль ужесточен, проводится доскональная проверка вывозимой из республики сельскохозяйственной продукции. Вечером пропуск большегрузных машин с мандаринами на КПП "Псоу" возобновился", - сказал он.

Ранее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете импорта мандаринов из Абхазии.

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Россельхознадзор Абхазия
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