В Сирии за сутки уничтожили около 200 боевиков

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков и складам боеприпасов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, уничтожены до 200 террористов, несколько десятков единиц техники, сообщил в пятницу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"Самолетами ВКС России и ВВС Сирии за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Уничтожены до 200 террористов, 15 боевых бронированных машин, две РСЗО, два миномета, 43 единицы автомобильной техники, девять мотоциклов, 15 БПЛА, два пункта управления, семь складов материальных средств", - сказал Игнасюк на брифинге.

На прошлой неделе антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

РФ проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.