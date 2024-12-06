Сирийские курды заявили, что не контролируют КПП "Абу-Камаль" на границе с Ираком

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" (СДС) не брали под контроль погранпереход с Ираком близ сирийского города Абу-Камаль, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

"Представитель СДС Фархад Шами сказал AP, что их бойцы не контролируют КПП "Абу-Камаль" на границе с Ираком", - информирует агентство.

Ранее появлялись сообщения, что связанные с Дамаском силы покинули этот объект.

Вместе с тем ранее в СДС объявили, что отправили свои отряды в те районы провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, которые ранее покинули сирийские военные. В частности, СДС вошли в город Дейр-эз-Зор.

AP отмечает, что через КПП "Абу-Камаль" проходит важная линия снабжения для проиранских формирований, в том числе для движения "Хезболла". С 2017 года здесь действует сухопутный коридор между Ираном и побережье Средиземного моря.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.