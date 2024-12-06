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Курды контактируют с противниками правительства Сирии по теме курдского населения Алеппо

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "Сирийские демократические силы" (СДС) находятся на связи с группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая структура) по вопросу курдских жителей Алеппо, заявил командующий СДС Мазлум Абди.

"Мы поддерживаем много каналов общения с "Хайат Тахрир аш-Шам", особенно для защиты наших людей в Алеппо", - приводит "Рудау" его слов.

Он напомнил, что в Алеппо проживает 250 тыс. курдов, и курдские силы защищают их, пока СДС пытаются решить вопрос дипломатическими и политическими способами. Абди отметил, что предпринимались попытки открыть коридор для выхода мирных жителей, однако боевые действия и отход сирийских правительственных сил помешало тому. Тем не менее, уточнил он, благодаря дипломатическим усилиями и контактам с международной коалицией, из района удалось вывести много людей; аналогичные действия продолжаются.

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"Рудау" отмечает, что Абди также выразил беспокойство в связи с возможностью нападения "Хайат Тахрир аш-Шам" на удерживаемые курдами территории на северо-востоке Сирии. "Если нас атакуют, мы будем защищаться", - заверил он.

Абди добавил, что Россия и международная коалиция прикладывают усилия для снижения напряженности в связи с угрозами Турции. Он отметил, что СДС хочет урегулировать свои проблемы с Анкарой.

"Мы полагаем, что прежние попытки решить проблемы Сирии провалились, потому что представители администрации севера и северо-востока Сирии в процессе не участвовали. Мы думаем, что от наших людей должны быть представители при решении проблем Сирии, мы готовы сотрудничать", - сказал он.

Также он упомянул, что силы ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) активизировались в Сирийской пустыне, южнее и восточнее Дейр-эз-Зора и Ракки, захватили часть территории. Абди добавил, что СДС работают с международной коалицией для того, чтобы выбить ИГИЛ из этих районов.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.

Вместе с тем, по данным "Рудау" в минувшее воскресенье оппозиционная "Сирийская национальная армия" (СНА), поддерживаемая Турцией, предприняла новое наступление на СДС. Особое внимание уделяется городу Манбидж на севере провинции Алеппо, где соединяются дороги из Алеппо, Ракки и удерживаемого курдами север-востока Сирии. В пятницу утром ряд деревень у Манбиджа подвергся артиллерийскому обстрелу, погибли не менее трех человек.

Сирия Алеппо
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