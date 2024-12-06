Поиск
Важно
Внимание: обращение к читателям и клиентам в связи с Ddos-атакой на ресурсы "Интерфакса"

Один из лидеров грузинской оппозиции арестован на 12 суток

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд назначил одному из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Нике Гварамия административный арест на 12 суток.

"Суд признал Гварамия виновным по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции", - сообщает пресс-центр суда.

4 декабря при обыске правоохранительными органами офиса партии "Дроа", состоящей в "Коалиции за перемены", Гварамия пытался прорваться в здание, но был остановлен полицейскими и задержан.

Протесты в Тбилиси

16
Нике Гварамия Дроа Тбилисский городской суд Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль усилил охрану границы с Сирией

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Лукашенко попросил Путина поставить систему "Орешник" Белоруссии

В Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов

Россельхознадзор опроверг запрет импорта мандаринов из Абхазии

РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии

РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии

Brent подешевела до $71,48 за баррель

Brent подешевела до $71,48 за баррель

Поставки нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновлены

Хроники событий
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5525 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });