Один из лидеров грузинской оппозиции арестован на 12 суток

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд назначил одному из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Нике Гварамия административный арест на 12 суток.

"Суд признал Гварамия виновным по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции", - сообщает пресс-центр суда.

4 декабря при обыске правоохранительными органами офиса партии "Дроа", состоящей в "Коалиции за перемены", Гварамия пытался прорваться в здание, но был остановлен полицейскими и задержан.