Тбилиси уведомил Москву о задержании четырех граждан РФ во время протестов

Протесты в Тбилиси Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии официально уведомлена нотами МИД Грузии только о четырех задержанных россиянах, говорится в распространенном в пятницу комментарии главы секции Дмитрия Трофимова.

"По имеющимся у нас сведениям, по состоянию на утро 6 декабря общее число россиян, задержанных в эти дни по "митинговым" статьям Кодекса Грузии об административных правонарушениях (ст.166 и ст. 173, в которых речь идет о неповиновении законным требованиям полиции, оказании сопротивления и нарушениях общественного порядка), составило восемь человек. При этом Секция интересов на данный момент была официально уведомлена нотами МИД Грузии только о четырех задержанных. Остальные, следовательно, были либо уже отпущены, либо не дали (как этого требует закон) своего согласия на передачу соответствующих данных диппредставительству", - говорится в комментарии.

В документе отмечается, что информацией о гибели российских граждан или причинении кому-либо из них серьезного вреда здоровью в ходе протестных акций Секция интересов не располагает.

"Считаю необходимым вновь повторить настоятельную рекомендацию всем находящимся в Грузии российским гражданам: в сегодняшней непростой обстановке в интересах вашей собственной безопасности держитесь подальше от любых очагов политической напряженности и мест проведения тех или иных протестных акций", - отмечается в комментарии российского дипломата.

По его словам, секция интересов всегда готова оказать необходимую помощь российским гражданам, попавшим в непростую ситуацию, "но, во-первых, наши возможности в условиях отсутствия дипотношений ограничены, а, во-вторых, с момента любого задержания нашего гражданина до получения нами соответствующей информации на практике может проходить до 7-10 дней".