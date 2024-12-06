Поиск
Важно
Внимание: обращение к читателям и клиентам в связи с Ddos-атакой на ресурсы "Интерфакса"

Тбилиси уведомил Москву о задержании четырех граждан РФ во время протестов

Тбилиси уведомил Москву о задержании четырех граждан РФ во время протестов
Протесты в Тбилиси
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии официально уведомлена нотами МИД Грузии только о четырех задержанных россиянах, говорится в распространенном в пятницу комментарии главы секции Дмитрия Трофимова.

"По имеющимся у нас сведениям, по состоянию на утро 6 декабря общее число россиян, задержанных в эти дни по "митинговым" статьям Кодекса Грузии об административных правонарушениях (ст.166 и ст. 173, в которых речь идет о неповиновении законным требованиям полиции, оказании сопротивления и нарушениях общественного порядка), составило восемь человек. При этом Секция интересов на данный момент была официально уведомлена нотами МИД Грузии только о четырех задержанных. Остальные, следовательно, были либо уже отпущены, либо не дали (как этого требует закон) своего согласия на передачу соответствующих данных диппредставительству", - говорится в комментарии.

В миреМВД Грузии сообщило о пяти задержанных за насильственные действия на акциях протестаЧитать подробнее

В документе отмечается, что информацией о гибели российских граждан или причинении кому-либо из них серьезного вреда здоровью в ходе протестных акций Секция интересов не располагает.

"Считаю необходимым вновь повторить настоятельную рекомендацию всем находящимся в Грузии российским гражданам: в сегодняшней непростой обстановке в интересах вашей собственной безопасности держитесь подальше от любых очагов политической напряженности и мест проведения тех или иных протестных акций", - отмечается в комментарии российского дипломата.

По его словам, секция интересов всегда готова оказать необходимую помощь российским гражданам, попавшим в непростую ситуацию, "но, во-первых, наши возможности в условиях отсутствия дипотношений ограничены, а, во-вторых, с момента любого задержания нашего гражданина до получения нами соответствующей информации на практике может проходить до 7-10 дней".

Протесты в Тбилиси

16
Грузия Тбилиси РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

Израиль усилил охрану границы с Сирией

Израиль усилил охрану границы с Сирией

МВД Грузии сообщило о тайнике с оружием в доме разыскиваемого экс-министра

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Лукашенко попросил Путина поставить систему "Орешник" Белоруссии

В Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов

Россельхознадзор опроверг запрет импорта мандаринов из Абхазии

РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии

РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии

Brent подешевела до $71,48 за баррель

Brent подешевела до $71,48 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5526 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });