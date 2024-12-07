США сохраняют военное присутствие в ряде стран Ближнего Востока и Азии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил Конгрессу, что для борьбы с террористическими угрозами американские войска остаются в ближневосточном регионе и в странах Африки.

"Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру, уделяя особое внимание зонам ответственности Центрального и Африканского командования Соединенных Штатов", - говорится в отчете президента Конгрессу о развертывании вооруженных сил США.

В отчете говорится, что с 7 октября 2001 года американские военные проводят антитеррористические боевые операции, в том числе против "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация), а с августа 2014 года эти операции включали в себя нанесение ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в нескольких местах в зонах ответственности Центрального, Европейского, Африканского, Южного и Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов.

Байден сообщил, что присутствие вооруженных сил США в Сирии объясняется необходимостью проведения операций для противодействия сохраняющимся террористическим угрозам.

В отчете также говорится, что вооруженные силы Соединенных Штатов, как часть глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), остаются в Ираке, где продолжают консультировать и помогать отдельным подразделениям иракских сил безопасности, включая силы безопасности иракских курдов.

Для борьбы с терроризмом в Саудовской Аравии размещены более 2 тыс. американских военных, в Иордании - почти 4 тыс., около 100 - в Ливане, а также в Израиле, Египте и Турции, сообщил президент США.

По его словам, в настоящее время невозможно определить масштаб или продолжительность развертывания вооруженных сил Соединенных Штатов, которые необходимы или будут необходимы для противодействия террористическим угрозам США.

Он отметил, что в ряде мест обстановка такова, что военнослужащим Соединенных Штатов там может потребоваться защита, в связи с этим США могут направить туда дополнительный военный контингент.