Около 80 тыс. американских военных размещены в европейских странах НАТО

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В настоящее время в странах НАТО в Европе находятся около 80 тыс. американских военнослужащих для противостояния России, сообщил Конгрессу президент США Джо Байден.

"Около 80 тыс. военнослужащих вооруженных сил Соединенных Штатов направлены в страны Организации Североатлантического договора в Европе, в том числе для того, чтобы успокоить наших союзников", - говорится в отчете президента Конгрессу о развертывании вооруженных сил США, готовых к ведению боевых действий, подготовленном президентской администрацией.

Байден отметил, что направлял вооруженные силы США для участия в зарубежных операциях "в соответствии с конституционными и установленными законом полномочиями в качестве главнокомандующего и главы исполнительной власти".

По словам президента, представители его администрации и он сам "регулярно общается с руководством Конгресса, соответствующими комитетами и другими членами Конгресса по поводу этих развертываний, и будет продолжать это делать".