Удары США по объектам в Сирии в 2024 году были нанесены по указанию Байдена

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил Конгрессу, что два удара по объектам на территории Сирии в 2024 году были нанесены по его приказу.

"Я дал указание вооруженным силам США нанести удары 11 ноября и 26 ноября 2024 года по объектам в Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР)", - говорится в отчете президента конгрессу о действиях вооруженных сил США за рубежом.

Байден утверждает, что эти объекты использовались КСИР в Сирии в качестве штаб-квартир, для хранения оружия, обучения и других целей.

В отчете говорится, что удары нанесены в ответ за нападения на персонал и объекты Соединенных Штатов в Сирии.

Также Байден указал в отчете, что присутствие вооруженных сил США в Сирии необходимо для противодействия террористическим угрозам.