ВКС России в Сирии в районе Пальмиры уничтожили две базы террористов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Два пункта базирования террористов в районе сирийской Пальмиры уничтожены ударами Воздушно-космических сил РФ, сообщил в субботу на брифинге для журналистов заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"За прошедшие сутки ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков в районе населенного пункта Пальмира провинции Хомс", - сказал капитан 1-го ранга.

Он также сообщил, что в районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции.