Военные Израиля останутся в буферной зоне на Голанах до наступления ясности в Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля будет готова выйти из буферной зоны на Голанских высотах, когда прояснится обстановка в Сирии, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

По данным издания, в командовании ВС Израиля пояснили, что прибытие сил в буферную зону - временная мера. Однако продолжительность израильского военного присутствия будет зависеть от дальнейшего ходя событий на сирийской территории.

При этом израильская сторона координируется с находящимся на Голанах контингентом ООН.

Кроме того, в Армии обороны Израиля заявили, что предупредили сирийские военизированные группировки, что им не следует приближаться к буферной зоне.

Ранее в воскресенье антиправительственные группировки заявили, что захватили Дамаск, а президент Сирии Башар Асад, вероятно, бежал из страны.