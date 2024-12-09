В ООН призвали наказать виновных в нарушениях прав человека при власти Асада

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк считает, что в рамках переходного периода в Сирии после смены власти надо привлечь к ответственности виновных в нарушениях гражданских прав, которые совершались при сирийском президенте Башаре Асаде, сообщает Le Figaro.

"При любом политическом переходе надо следить за тем, чтобы лица, совершившие серьёзные нарушения, отвечали за свои действия", - приводит "Фигаро" слова Тюрка на пресс-конференции.

Он отметил, что нужно "в обязательном порядке сохранить все доказательства (нарушений - ИФ) на случай, если они понадобятся в будущем".

Кроме того, на конференции Тюрк подчеркнул необходимость предпринять все возможные меры, чтобы "защитить меньшинства в Сирии, избежать репрессий и мщений".