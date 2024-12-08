Иран заявил о готовности содействовать стабилизации ситуации в Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Ирана призвали завершить боевые действия и избегать террористических актов в Сирии, а также выразили готовность содействовать стабилизации ситуации в стране, сообщает в воскресенье агентство Mehr.

"Иран не пожалеет усилий для содействия установлению безопасности и стабильности в Сирии, и для этого он продолжит консультации со всеми обладающими влиянием сторонами, особенно в ближневосточном регионе", - приводит агентство заявление иранского МИД.

Тегеран призвал к "завершению военных конфликтов и предотвращению террористических атак", а также к старту диалога, в котором примут участие все представители сирийского общества, для создания инклюзивного правительства, которое будет представлять интересы всего сирийского народа. В МИД страны также выразили надежду на то, что "давние и дружелюбные" отношения между Тегераном и Дамаском сохранятся.

Иран продолжит следить за развитием ситуации в Сирии и примет "соответствующие подходы и позиции".

Ранее сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и о взятии власти в Сирии.

В МИД РФ заявили, что президент Сирии Башар Асад в результате переговоров с рядом участников вооруженного конфликта принял решение оставить президентский пост и покинул страну.