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Катар и Египет предостерегли Сирию от "погружения в хаос"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Власти Катара и Египта следят за развитием ситуации в Сирии и призывают страну сохранить свою территориальную целостность и избежать погружения в хаос.

"Государство Катар объявляет, что внимательно следит за развитием ситуации в Сирии и подчеркивает необходимость сохранения национальных институтов и целостности государства, чтобы предотвратить погружение в хаос", - говорится в заявлении катарского МИД, распространенном в воскресенье.

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В Катаре призвали решить ситуацию в Сирии в соответствии с принятыми международным сообществом резолюциями и с учетом интересов сирийских граждан, а также призвали все стороны к диалогу.

В МИД Египта также обратились ко всем сторонам конфликта в Сирии с призывом сохранить структуры управления страной и выразили поддержку сирийскому народу, суверенитету и единству Сирии.

Ранее мятежники объявили о захвате Дамаска и о взятии власти в Сирии.

В МИД РФ заявили, что президент Сирии Башар Асад в результате переговоров с рядом участников вооруженного конфликта принял решение оставить президентский пост и покинул страну.

Хроника Смена власти в Сирии
Сирия Египет Катар
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