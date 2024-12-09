Премьер Великобритании приветствует смену режима в Сирии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что приветствует уход президента Сирии Башара Асада и выступает за восстановление мира в стране.

"Сирийский народ слишком долго страдал от режима Асада, и мы приветствуем его уход", - говорится в заявлении премьера, размещенном на сайте британского правительства.

Он отметил что сейчас в Лондоне "сосредоточены на том, чтобы добиться политического урегулирования и восстановления мира и стабильности".

Стармер призвал "все стороны защитить гражданское население и меньшинства и обеспечить доставку необходимой помощи наиболее уязвимым слоям населения в ближайшие часы и дни".

Как сообщалось, вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и начала формировать переходные органы власти.

"Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипучреждений на территории Сирии", - заявил источник "Интерфакса" в Кремле.

Он выразил надежду на продолжение политического диалога во интересах сирийского народа и развитие двусторонних отношений РФ и Сирии.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале сообщил, что "Асад и его семья в Москве".