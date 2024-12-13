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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Глава ЕК предложила восстанавливать Сирию через механизм донорских конференций

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что механизм донорских конференций по поддержке сирийских беженцев может быть применен для сбора средств на восстановление Сирии. Она заявила об этом, выступая на саммите G7 в формате онлайн.

"За 13 лет мы мобилизовали через конференции ("Поддержка будущего Сирии и региона" - ИФ) 33,3 млрд евро для поддержки сирийцев за пределами Сирии, а также внутри нее. Механизм конференции может быть использован в будущем для мобилизации ресурсов на восстановление", - заявила глава ЕК.

Она также отметила необходимость защиты в ходе политического перехода в стране всех меньшинств, населяющих Сирию, и высказалась в поддержку "создания предпосылок для безопасного и достойного возвращения беженцев".

Урсула фон дер Ляйен G7 Еврокомиссия Сирия
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