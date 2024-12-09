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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

В Сирии поддерживаемые Турцией боевики отбили у курдов город Манбидж

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Сирийская национальная армия" (СНА), которую поддерживает Турция, заняла на севере Сирии город Манбидж, который удерживали Рабочая партия Курдистана (РПК) и Силы самообороны сирийских курдов (YPG), сообщает Daily Sabah со ссылкой на источник в турецких службах безопасности.

Бойцы СНА проверяют Манбидж на предмет мин и других ловушек.

По данным газеты, СНА вошла в город с северного и западного направлений и 8 декабря достигла центральных кварталов. РПК и YPG контролировали город с 2016 года. Издание отмечает, что Манбидж занимает центральное место в планах РПК и YPG обеспечить транспортный коридор для их сил от ирако-сирийской границы до Средиземного моря.

1 декабря СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифаат севернее Алеппо отряды YPG и РПК.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 – 09 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Дамаск Турция Сирия Манбидж РПК YPG
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