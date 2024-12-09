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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

Военным Израиля приказали установить полный контроль в буферной зоне с Сирией

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ израильским военным обеспечить сплошной контроль в буферной зоне между Израилем и Сирией, сообщает The Times of Israel.

"В своем заявлении Кац также приказал военнослужащим создать на юге Сирии, в том числе за пределами буферной зоны, безопасный сектор, свободный от стратегических вооружений и террористической инфраструктуры, которые могли бы угрожать Израилю", - информирует издание.

Среди других предписаний министра - наладить контакты с друзами и другими сообществами на юге Сирии, незамедлительно предотвращать попытки возобновить контрабанду оружия из Ирана в Ливан через сирийскую территорию.

Также Кац поставил перед военными задачу уничтожать в Сирии наиболее действенные вооружения, которые могут попасть к враждебным силам. Среди них министр перечислил системы ПВО и зенитные ракеты, ракеты класса "земля-земля", крылатые ракеты, ракеты дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты наземного базирования.

В воскресенье сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей в Сирии с целью помешать враждебным Израилю силам завладеть оружием. Среди целей могли быть средства ПВО и места хранения современных ракет, оружейные производства.

Между тем, в понедельник поступали сообщения, что Израиль нанес удары в провинции Деръа на юге Сирии.

Накануне израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует. "Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал премьер Израиля.

Израиль Сирия Исраэль Кац Биньямин Нетаньяху
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