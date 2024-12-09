Президенту Южной Кореи запретили покидать страну

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на поездки за границу для президента страны Юн Сок Ёля в связи с проведением в отношении него расследования, связанного с объявлением им военного положения, сообщает в понедельник агентство Yonhap.

Данная мера вступила в силу около 15:00 по местному времени (09:00 по Москве).

При этом позднее могут рассмотреть вопрос о введении запрета на поездки для его супруги - Ким Кон Хи.

Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура Южной Кореи создали отдельные следственные группы для рассмотрения обвинений, связанных с кратковременным введением президентом страны военного положения.

На прошлой неделе Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение президента вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Кроме того, оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать импичмента, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии "Сила народа" отказались от участия в голосовании.