Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

В Южной Корее планируется массовая забастовка с требованием отставки президента

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Работники южнокорейских автомобильных заводов, железнодорожных операторов, школ и больниц угрожают выйти на забастовку, если президент страны Юн Сок Ель не подаст в отставку, передает Bloomberg.

Южнокорейская конфедерация профсоюзов, объединяющая 1,2 млн человек, призвала своих членов бастовать неопределенный срок, чтобы оказать давление на главу государства. Они намерены ежедневно собираться у здания парламента с зажженными свечами в руках.

Профсоюз работников южнокорейской металлообрабатывающей промышленности, в который входят сотрудники завода Hyundai Motor в Улсане, а также персонал сталелитейной Posco и судостроительной HD Hyundai Heavy Industries, планирует бастовать со среды.

Бастовавшие еще до введения и быстрой отмены военного положения работники железнодорожного транспорта и метро заявили, что намерены "бороться до конца", т.е. до отставки президента.

Временные работники школ и медицинских служб угрожают присоединиться к забастовкам.

Водители грузовых автомобилей намерены провести митинг за улучшение условий оплаты труда, но бастовать пока не собираются, заявили в их профсоюзе.

Профсоюзы Samsung Electronics, Kakao Corp., Naver Corp. и других технологических компаний также пока не намерены выходить на забастовку, однако в ближайшее время могут обсудить такую возможность, отмечает агентство.

Юн Сок Елю 7 декабря удалось избежать импичмента при голосовании в парламенте. Депутаты предложили вынести импичмент президенту после того, как Юн Сок Ель 3 декабря ввел в стране военное положение. Многие парламентарии сочли эту меру не соответствующей конституции и правовым нормам Южной Кореи. Военное положение было быстро отменено.

Hyundai Heavy Samsung Electronics Юн Сок Ель Posco Naver Corp Kakao Corp Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидеру боснийских сербов проводят операцию в Белграде

Военная операция на Украине

ВС РФ нанесли удары по ж/д объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ

Смена власти в Сирии

Россия обсудит судьбу своих военных баз с новым руководством Сирии

Президенту Южной Кореи запретили покидать страну

Смена власти в Сирии

Глава МИД Ирана заявил, что Асад не запрашивал помощи у Тегерана

Глава МИД Ирана заявил, что Асад не запрашивал помощи у Тегерана

Военным Израиля приказали установить полный контроль в буферной зоне с Сирией

Польская PERN восстановила работу поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

Польская PERN восстановила работу поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 декабря

Полиция Южной Кореи рассмотрит введение для президента запрета на поездки

Полиция Южной Кореи рассмотрит введение для президента запрета на поездки

Израильские войска вторглись на территорию Сирии в районе Голанских высот

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии50 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5531 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });