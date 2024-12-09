Несколько тысяч сирийских военных ушли в Ирак

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 4 тысяч солдат Сирийской арабской армии покинули Сирию и прибыли в Ирак с того момента, как вооруженная оппозиция объявила накануне о захвате Дамаска, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя иракского ополчения.

По словам представителя сил племен провинции Анбар, перешедшие на иракскую сторону границы солдаты сдали оружие, экипировку и транспортные средства. Военнослужащих поместили в пункт временного содержания. Источник не уточнил, где именно находится этот объект.

Вместе с тем другой собеседник агентства из иракских служб безопасности рассказал, что губернатор сирийской провинции Эль-Хасака вместе с группой солдат прибыл ночью в воскресенье на КПП в районе города Эль-Каим. В итоге всех прибывших пропустили на иракскую территорию.

В минувшие выходные иракское агентство INA со ссылкой на источники передавало, что Ирак в субботу принял более тысячи солдат сирийской армии.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

В воскресенье представитель иракского правительства Бассем аль-Авади отмечал, что власти Ирака следят за развитием событий в Сирии и призывают страны мира не пытаться повлиять на дальнейший ход событий. Также поступали сообщения об укреплении иракскими военными и ополченцами границы с Сирией.