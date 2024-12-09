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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:03

Главы МИД стран ЕС на встрече 16 декабря обсудят грузинский вопрос

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран ЕС на встрече 16 декабря обсудят грузинский вопрос, а в конце следующей недели состоится обсуждение на уровне глав государств, сообщил посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский.

"То, что происходит в Грузии, уровень насилия, уровень жестокости абсолютно неприемлем и недопустим. Думаю, что большинство из нас в столицах Европы достигли стадии, когда мы должны действовать", - сказал Герчинский журналистам в понедельник.

Он отметил, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас недавно заявила о последствиях данной ситуации для Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла Герчинского в поддержке грузинской оппозиции.

Протесты в Тбилиси

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Ираклий Кобахидзе ЕС Павел Герчинский Грузия
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