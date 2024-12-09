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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:04

В МВД Грузии заявили, что на акциях протеста с 28 ноября задержаны более 400 человек,

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Более 150 сотрудников полиции пострадали за время протестов в Грузии в результате действий зачинщиков беспорядков, сообщило грузинское МВД.

Отмечается, что с 28 ноября за правонарушения были задержаны более 400 человек.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", сотрудники правопорядка в ночь на понедельник не подходили к участникам акции, несмотря на ряд выстрелов фейерверками по зданию парламента.

Протестующие расходятся, спецназ также покидает площадь Свободы.

Тем не менее, около двухсот человек продолжают оставаться на проспекте Руставели, в нескольких местах протестующие развели костры.

Грузия протесты задержанные
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