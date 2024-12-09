Посольство США призвало власти Грузии немедленно освободить задержанных в ходе протестов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Посольство США в Грузии считает, что задержанные грузинской полицией участники акций протеста должны быть немедленно освобождены.

"Люди, реализующие свое право на свободу мирных собраний и выражения мнений, должны быть немедленно освобождены", - отмечается в сообщении посольства. В нем также говорится, что посол США в Грузии Робин Данниган в понедельник встретилась с омбудсменом Грузии Леваном Иоселиани.

В сообщении посольства отмечается, что "лица, ответственные за жестокое и неоправданное насилие, в том числе в отношении протестующих, представителей СМИ и оппозиционеров, должны быть привлечены к ответственности".

В другом сообщении посольства говорится, что Данниган вместе с европейскими коллегами в понедельник навестила в больнице пострадавших 7 декабря от рук неизвестных в масках в Тбилиси - журналиста и оператора грузинского оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели".

"Мы решительно осуждаем жестокие и неоправданные нападения "Грузинской мечты" на представителей СМИ и граждан Грузии в последние дни. Как отметил госсекретарь Энтони Блинкен, Соединенные Штаты Америки готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая санкции, для обеспечения ответственности тех, кто совершает насилие и способствует созданию насильственной среды", - сказано в сообщении.

Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта" данные заявления Блинкена и американского посольства расценили как "грубое вмешательство" во внутренние дела страны.

"Призываю всех за пределами страны не вмешиваться так грубо во внутренние дела Грузии", - заявил на брифинге исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. По его словам, подобное грубое вмешательство способствует насилию.