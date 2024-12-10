Блинкен заявил, что США попытаются предотвратить повторное появление ИГИЛ в Сирии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены не допустить повторного появления ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.

Блинкен, выступая на 5-й юбилейной конференции Международной финансовой корпорации развития США (DFC) в понедельник, сказал, что США собираются предотвратить повторное появление ИГИЛ, поскольку оно несет смерть и разрушения.

Как отметил госсекретарь, ИГИЛ попытается воспользоваться моментом, чтобы восстановить свое влияние в Сирии, но США решили не допустить этого.

Блинкен уточнил, что основные интересы США в Сирии, это борьба с ИГИЛ и предотвращение использования оружия массового уничтожения.

Также, по словам госсекретаря, США намерены не допустить "экспорта" из Сирии терроризма и экстремизма.

"Регион и весь мир несут ответственность за поддержку сирийского народа", - сказал глава госдепа.

По его словам, в настоящий момент высокопоставленные чиновники Госдепартамента ездят по региону и работают над урегулированием кризиса.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.