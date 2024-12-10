США пока не планируют наращивать военное присутствие с Сирии

Механизм деконфликтинга с Россией в ходе последних событий в Сирии задействован не был

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - США не рассматривают вопрос о наращивании своего военного присутствия в Сирии после перехода власти в стране, заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх журналистам.

"На данный момент, насколько мне известно, нет", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналиста на брифинге в ведомстве.

Сингх добавила: "Расстановка сил остается прежней. Как вы знаете, наши военные по-прежнему сохраняют повышенный уровень готовности, но мы не отслеживаем никаких изменений, которые командующий внес или о которых запросил".

Ранее в декабре 2024 года Пентагон подтвердил, что в Сирии находится около 900 американских военных.

Представитель Пентагона в ответах журналистам также сообщила, что существующий между США и Россией механизм деконфликтинга в ходе нынешних событий в Сирии задействован не был.

"Я не фиксировала какое-либо использование механизма деконфликтинга с тех пор, как о нем упоминалось в последний раз, но, опять же, он всегда остается рабочим", - заявила Сингх.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подтвердил, что при отсутствии какого-либо диалога между Россией и США по Сирии механизм деконфликтинга продолжает сохраняться.

Этот механизм информирования о действиях сил обеих стран позволяет избегать случайных столкновений военных подразделений на нейтральной территории в Сирии.