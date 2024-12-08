США внимательно следят за развитием ситуации в Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американская администрация следит за ситуацией в Сирии и поддерживает контакты с региональными партнерами, заявил представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

"Президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживают постоянную связь с региональными партнерами", - говорится в заявлении чиновника.

В то же время советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты "не собираются вмешиваться" в то, что происходит в Сирии, однако предпримут шаги, чтобы предотвратить любое потенциальное возрождение ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Первое, что важно, - это не допустить возрождения ИГИЛ, и мы собираемся предпринять шаги, чтобы этого не произошло", - сказал Салливан на конференции по безопасности в Калифорнии.

Он добавил, что "во-вторых, мы действительно глубоко заинтересованы в укреплении безопасности наших партнеров в регионе - Израиля, Иордании, Ирака и других", и "в-третьих, мы позаботимся о гуманитарной ситуации, потому что считаем, что обязаны это делать".

По сообщениям СМИ, сирийские антиправительственные вооруженные формирования вошли в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад покинул столицу, премьер-министр Мохаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не собирается уезжать из Дамаска и готов к сотрудничеству с оппозицией.

"Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы", - сказал аль-Джаляли, слова которого приводит телеканал "Аль-Маядин".

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что премьер также заявил, что хочет обеспечить функционирование государственных учреждений.

"Я призываю всех мыслить рационально и думать о стране, - сказал он. - Мы протягиваем руку оппозиции, которая протянула свою руку и заявила, что не причинит вреда никому, кто принадлежит к этой стране".