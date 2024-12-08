Поиск

США внимательно следят за развитием ситуации в Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американская администрация следит за ситуацией в Сирии и поддерживает контакты с региональными партнерами, заявил представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

"Президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживают постоянную связь с региональными партнерами", - говорится в заявлении чиновника.

В миреСирийские антиправительственные формирования утверждают, что заходят в ДамаскСирийские антиправительственные формирования утверждают, что заходят в ДамаскЧитать подробнее

В то же время советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты "не собираются вмешиваться" в то, что происходит в Сирии, однако предпримут шаги, чтобы предотвратить любое потенциальное возрождение ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Первое, что важно, - это не допустить возрождения ИГИЛ, и мы собираемся предпринять шаги, чтобы этого не произошло", - сказал Салливан на конференции по безопасности в Калифорнии.

Он добавил, что "во-вторых, мы действительно глубоко заинтересованы в укреплении безопасности наших партнеров в регионе - Израиля, Иордании, Ирака и других", и "в-третьих, мы позаботимся о гуманитарной ситуации, потому что считаем, что обязаны это делать".

По сообщениям СМИ, сирийские антиправительственные вооруженные формирования вошли в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад покинул столицу, премьер-министр Мохаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не собирается уезжать из Дамаска и готов к сотрудничеству с оппозицией.

"Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы", - сказал аль-Джаляли, слова которого приводит телеканал "Аль-Маядин".

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что премьер также заявил, что хочет обеспечить функционирование государственных учреждений.

"Я призываю всех мыслить рационально и думать о стране, - сказал он. - Мы протягиваем руку оппозиции, которая протянула свою руку и заявила, что не причинит вреда никому, кто принадлежит к этой стране".

США Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 декабря

Сирийские антиправительственные формирования утверждают, что заходят в Дамаск

Сирийские антиправительственные формирования утверждают, что заходят в Дамаск

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

В Париже провели церемонию открытия Собора Нотр-Дам после ремонта

В Париже провели церемонию открытия Собора Нотр-Дам после ремонта

Возле парламента Грузии выстроился спецназ, появились водометы

В Тбилиси неизвестные избили съемочную группу грузинского оппозиционного телеканала

Макрон принял в Париже Трампа

Макрон принял в Париже Трампа

Один человек погиб и тысячи остались без света из-за шторма в Великобритании

Лавров опроверг заявления о том, что суда РФ якобы покидают базу в Тартусе

Главы МИД РФ, Ирана, Турции призвали немедленно прекратить боевые действия в Сирии

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5528 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });