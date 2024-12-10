В курдском ополчении признали захват Манбиджа протурецкими силами СНА

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" (СДС) оставили город Манбидж на севере Сирии, он перешел под контроль поддерживаемой Турцией "Сирийской национальной армии" (СНА), передает во вторник "Рудау" со ссылкой на источник.

О захвате Манбиджа СНА сообщали накануне турецкие СМИ.

"На условиях анонимности представитель курдской автономии на севере Сирии Рожавы заявил "Рудау", что боевики теперь контролируют стратегический город, который курды отняли в 2016 году у ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ)", - информирует телеканал.

В СДС при этом заявили, что две недели отбивали наступление СНА на город и нанесли ей значительные потери.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Между тем, 1 декабря СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифаат севернее Алеппо отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сил самообороны сирийских курдов (YPG).

РПК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС. Однако Турция ведет споры с США и ЕС по поводу их поддержки YPG, которые Анкара считает частью РПК. Ни США, ни ЕС не признают YPG террористической структурой.