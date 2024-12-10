Командующий КСИР заявил об отсутствии в Сирии иранских военнослужащих

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами заявил, что иранские военнослужащие более не присутствуют в Сирии.

"В Сирии не осталось иранских военных", - цитируют западные СМИ его слова.

Кроме того, командующий КСИР отметил, что свержение президента Башара Асада "не ослабило" Иран.

"Мощь Ирана не уменьшилась", - подчеркнул он.

Комментируя сообщения о том, что израильские военные после смены власти в Сирии заняли позиции в буферной зоне, Салами заявил, что Иран по-прежнему сосредоточен "на свержении сионистского режима".

Ранее израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует. "Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал премьер Израиля.