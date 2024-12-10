МИД Ирана критикует Израиль за действия в Сирии и призывает СБ ООН отреагировать

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - МИД Ирана резко осудил израильские удары по инфраструктуре в Сирии и ввод армии обороны Израиля на территорию этой страны, сообщает во вторник "Тасним".

"Военная агрессия сионистского режима (так в Иране называют власти Израиля - ИФ) против Сирии, в то время как сирийский народ переживает изменение системы, является вопиющим нарушением устава ООН", - приводит агентство выдержку из сообщения МИД Ирана.

В сообщении также говорится, что в иранском внешнеполитическом ведомстве подвергли критике союзников израильтян за их молчание и бездействие, которое в Израиле расценили как молчаливое одобрение их действий.

МИД Ирана призвал Совет безопасности ООН дать незамедлительный ответ на действия Израиля и привлечь его к ответственности.

В последние дни авиация армии обороны Израиля наносила удары по целям в Сирии, в то время как сухопутные войска вошли на территорию страны под предлогом установления контроля в буферной зоне на границе с Израилем.