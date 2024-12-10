Парламент Южной Кореи одобрил резолюцию с призывом арестовать президента страны

Здание Парламента Южной Кореи в Сеуле Фото: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Южной Кореи (Национальное собрание) во вторник проголосовал за резолюцию с призывом как можно скорее арестовать президента Юн Сок Ёля и еще семь официальных лиц по делу о попытке ввести военное положение, сообщает Yonhap.

За резолюцию отдали голоса 191 парламентарий, 94 выступили против, трое воздержались.

Кроме того, парламент одобрил назначение спецпрокурора с полномочиями вести расследование в отношении Юн Сок Ёля, которого обвиняют в мятеже. Также, в частности, фигурантами расследования являются премьер Хан Док Су и глава контрразведки Ё Ин Хён.

Yonhap отмечает, что президент не может применить право вето против резолюции о назначение спецпрокурора, но может отложить само назначение.

Кроме того, оппозиционная "Демократическая партия Тобуро" объявила о планах импичмента в отношении министра юстиции Пака Сон Чжэ и главы Национального агентства полиции Чо Чжи Хо. Процедура должна пройти в субботу.

На прошлой неделе Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение президента вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из "Демократической партии Тобуро", которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Кроме того, оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать импичмента, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии "Сила народа" отказалось от участия в голосовании.

Тем не менее, накануне министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на поездки для Юн Сок Ёля в связи с проведением в отношении него расследования.