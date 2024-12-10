Суд выдал ордер на арест бывшего министра обороны Южной Кореи

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Сеула выдал ордер на арест бывшего министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна в связи с оказанной им помощью президенту Юн Сок Ёлю во время объявления в стране военного положения, сообщают южнокорейские СМИ.

Выдачу ордера запросила прокуратура страны, которая обвиняет экс-министра в том, что он являлся одним из основных участников "попытки мятежа и злоупотребления властью".

Ранее во вторник адвокат Ким Ён Хёна посетил судебное слушание, на котором обсуждалось, выдавать ли ордер на арест министра. Он заявил, что Ким Ён Хён просит прощения за свои действия.

Экс-министра задержали в воскресенье, после чего прокуратура трижды его допрашивала. Он признал, что предложил президенту ввести военное положение, но заявил, что его действия не были незаконными.

Ранее парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию с призывом как можно скорее арестовать президента Юн Сок Ёля и еще семь официальных лиц по делу о попытке ввести военное положение.

На прошлой неделе Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение президента вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

После этого министр обороны подал заявление об отставке.

Кроме того, оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать импичмента, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии "Сила народа" отказались от участия в голосовании.