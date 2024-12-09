Премьер Сирии согласился передать власть повстанческим группировкам
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали в понедельник заявил, что дал согласие на передачу власти повстанческим группировкам, сообщают арабские СМИ.
Он объявил, что достиг соответствующую договоренность с "правительством спасения".
Ранее аль-Джалали сообщил, что останется в Сирии и проследит за переходом власти.
На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.
Среди сирийских группировок, пришедших к власти, - "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).