Несколько стран Европы приостановили предоставление убежищ сирийским беженцам

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые европейские государства в понедельник объявили о приостановке обработки заявок сирийских беженцев, ищущих убежища в странах Европы.

Так, о принятии подобного решения властями Великобритании сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

"МВД приостановило принятие решений по запросам сирийских беженцев до тех пор, пока мы не проведем оценку ситуации в Сирии", - заявил источник издания.

По данным The Telegraph, на данный момент более 6,5 тыс. сирийских беженцев ожидают вынесения решения по их ходатайствам о предоставлении убежища.

Во французском ведомстве защиты беженцев и апатридов (OFPRA) в свою очередь заявили, что "внимательно следят за ситуацией в Сирии" и не исключают прекращения принятия решений по запросам на предоставление убежища от выходцев из Сирии.

В свою очередь Германия приостановила принятие решений по заявлениям сирийских беженцев о предоставлении убежища после того, как бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя федерального ведомства Германии по делам миграции и беженцев.

"Рассмотрение более 47 тыс. заявлений приостановлено", - информирует агентство.

"Многие беженцы, нашедшие защиту в Германии, вновь обрели надежду вернуться на родину в Сирию. (...) Учитывая запутанную ситуацию в Сирии, правильно, что федеральное ведомство по делам миграции и беженцев приостановило принятие решений по запросам о предоставлении убежища", - написала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в соцсети X.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил в соцсети X, что "все текущие процессы предоставления убежища для сирийских граждан будут приостановлены".

"После падения диктатуры в Сирии ситуацию в области безопасности необходимо переоценить. Это я и поручил сделать министру внутренних дел", - пояснил Нехаммер.

Это решение коснется как минимум 7,3 тыс. искателей убежища из Сирии, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление МВД Австрии.

Кроме того, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер отметил, что он "поручил министерству подготовить упорядоченную программу репатриации и депортации в Сирию".

Государственный секретариат Швейцарии по вопросам миграции (SEM) также сообщил о приостановке "процедур предоставления убежища и вынесения решений по данному вопросу для сирийских просителей до тех пор, пока ситуация в Сирии не будет изучена".

"В настоящее время SEM не может провести тщательную оценку наличия основания для предоставления убежища или высылки кого-либо", - говорится в сообщении секретариата в соцсети X.

Решение о приостановке рассмотрения заявлений сирийских беженцев о предоставлении убежища приняло и норвежское управление по вопросам миграции (UDI).

"UDI решило отложить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для беженцев из Сирии до дальнейшего уведомления", - говорится в пресс-релизе на сайте управления.

Французское издание "Монд" сообщает, что датский апелляционный совет по делам беженцев приостановил рассмотрение 69 запросов на предоставление убежища сирийским беженцам в связи с "очень нестабильной ситуацией" в Сирии.

Шведское агентство по миграции также планирует приостановить рассмотрение запросов об убежище от сирийских беженцев, сообщает The Telegraph. Издание отмечает, что, согласно заявлению представителя агентства, официально оно объявит об этом решении во вторник.

Нидерланды также приостановили процесс обработки заявок на получение убежища от сирийских беженцев в связи "с недавними событиями в Сирии".

"Я приняла решение временно остановить принятие решений о предоставлении убежища беженцам из Сирии", - написала министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьолейн Фабер в соцсети X.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

В МИД РФ заявили, что Асад в результате переговоров с рядом участников вооруженного конфликта принял решение оставить президентский пост и покинул страну.