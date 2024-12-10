Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Премьер временного правительства Сирии обещает согражданам стабильность

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Сирии Мухаммед Башир, которому поручили сформировать правительство на время переходного периода, пообещал согражданам стабильность и спокойствие.

"Пришло время, чтобы этот народ порадовался стабильности и спокойствию, тому, что о нем заботятся", - приводят ближневосточные СМИ слова Башира.

Он добавил, что его правительство будет готово "предоставлять людям те услуги, в которых они нуждаются".

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Ранее во вторник сообщалось, что временное правительство Сирии поручено сформировать Баширу, который ранее возглавлял "правительство национального спасения Сирии". Он инженер, также имеет религиозное образование.

Дамаск Мухаммед Башир Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хуситы утверждают, что атаковали американские корабли снабжения и эсминцы

Смена власти в Сирии

Армия обороны Израиля за последние дни ударила по 320 объектам в Сирии

Армия обороны Израиля за последние дни ударила по 320 объектам в Сирии

США выделят Киеву кредит на $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ

Что произошло за день: вторник, 10 декабря

Суд выдал ордер на арест бывшего министра обороны Южной Кореи

Суд выдал ордер на арест бывшего министра обороны Южной Кореи

Greenpeace обязался пять лет не приближаться к платформам Shell в Северном море

Greenpeace обязался пять лет не приближаться к платформам Shell в Северном море

Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года

Франция начала вывод своих военных самолетов из Чада

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд

Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии77 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });