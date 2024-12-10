Премьер временного правительства Сирии обещает согражданам стабильность

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Сирии Мухаммед Башир, которому поручили сформировать правительство на время переходного периода, пообещал согражданам стабильность и спокойствие.

"Пришло время, чтобы этот народ порадовался стабильности и спокойствию, тому, что о нем заботятся", - приводят ближневосточные СМИ слова Башира.

Он добавил, что его правительство будет готово "предоставлять людям те услуги, в которых они нуждаются".

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Ранее во вторник сообщалось, что временное правительство Сирии поручено сформировать Баширу, который ранее возглавлял "правительство национального спасения Сирии". Он инженер, также имеет религиозное образование.